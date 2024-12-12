Come ottenere un pass imagine R e/o una carta scuolabus (SCOL'R - CSB LR)?

Aggiornato su 12 dicembre 2024

Immagina R:

Circuiti scolastici speciali:

Solo per la distribuzione e il servizio post-vendita della carta Scol'R, si prega di contattare i seguenti servizi:

- Dipartimento 77:

01 64 14 77 77 / [email protected]

- Dipartimento 78:

01 39 23 17 40 (14h/17h) / [email protected]

- Dipartimento 91:

01 69 91 69 80 (14h/17h) / [email protected]

- Dipartimento 95:

01 34 20 52 70 (14h/17h) / [email protected]

