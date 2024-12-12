Come ottenere un pass imagine R e/o una carta scuolabus (SCOL'R - CSB LR)?
Immagina R:
Maggiori informazioni: Pacchetto imagine R: abbonamento online
Circuiti scolastici speciali:
Solo per la distribuzione e il servizio post-vendita della carta Scol'R, si prega di contattare i seguenti servizi:
- Dipartimento 77:
01 64 14 77 77 / [email protected]
- Dipartimento 78:
01 39 23 17 40 (14h/17h) / [email protected]
- Dipartimento 91:
01 69 91 69 80 (14h/17h) / [email protected]
- Dipartimento 95:
01 34 20 52 70 (14h/17h) / [email protected]