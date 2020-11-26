Perché devo convalidare ad ogni ingresso/salita?
Per viaggiare, l'utente di un pass Navigo deve averlo precedentemente caricato con un biglietto di trasporto e averlo convalidato sui dispositivi di convalida dei vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale nel veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.
Questa convalida ci consente di avere una migliore conoscenza dei flussi di passeggeri e dell'uso delle linee, conoscenze essenziali per adattare l'offerta di trasporto regionale e l'offerta tariffaria il più vicino possibile alla realtà.