La durata di vita di un supporto senza contatto è di 10 anni.

Riceverai l'informazione che il tuo pass Navigo personalizzato è scaduto o scade sul tuo spazio online personale, su un distributore automatico RATP o SNCF.

Un nuovo pass ti viene inviato gratuitamente per posta alcuni giorni prima della fine della validità del tuo pass. Ricordati di controllare il tuo indirizzo postale sul tuo spazio personale.

Se non hai ricevuto il tuo nuovo pass e il tuo pass attuale è scaduto, puoi recarti in un'agenzia dove ti verrà consegnato un nuovo pass gratuitamente.