Quali biglietti sono disponibili su supporti contactless?

Aggiornato su 11 dicembre 2025

La maggior parte dei biglietti di trasporto sono disponibili sui pass Navigo. I biglietti di trasporto che possono essere caricati sono diversi a seconda del tipo di pass.

Trova qui i diversi biglietti disponibili sui supporti contactless

Tableau de données
App Île-de-France MobilitésNavigo PassNavigo Easy PassNavigo Discovery PassNavigo Imagine R PassNavigo Pass annualeSMSBiglietto di cartone
Navigo Liberté+Oui - YesOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Biglietto Metro Treno REROui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Biglietto Tram BusOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Biglietto dell'aeroporto di Parigi <>Oui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Orly Bus/Roissy BusOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pass giornaliero NavigoOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Pacchetto Navigo WeekOui - YesOui - YesNon - NoOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Pacchetto Navigo MonthOui - YesOui - YesNon - NoOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Pacchetto annuale NavigoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - No
Pacchetto Paris VisiteOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pacchetto Imagine R JuniorNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Pacchetto scuola Imagine RNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Pacchetto studenti Imagine RNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Carta Scol'RNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Carte Scolaire linee regolari di autobusNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Sconto 50%Non - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Solidarietà gratuitaNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pacchetto AmetistaNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Tariffa annuale Navigo SeniorNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - No
Pacchetto gratuito per l'integrazione dei giovaniNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Sconto volontario del 50% sul Servizio CivileNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pacchetti o biglietti persona con disabilitàNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Pacchetti o biglietti accompagnatore per disabiliNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Biglietto t+Non - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Biglietto Origine-DestinazioneNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Biglietto d'imbarcoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Biglietto d'imbarco via SMSNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - No
Pacchetto anti-inquinamentoOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Festa della MusicaOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No