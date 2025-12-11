Quali biglietti sono disponibili su supporti contactless?
La maggior parte dei biglietti di trasporto sono disponibili sui pass Navigo. I biglietti di trasporto che possono essere caricati sono diversi a seconda del tipo di pass.
Trova qui i diversi biglietti disponibili sui supporti contactless
|App Île-de-France Mobilités
|Navigo Pass
|Navigo Easy Pass
|Navigo Discovery Pass
|Navigo Imagine R Pass
|Navigo Pass annuale
|SMS
|Biglietto di cartone
|Navigo Liberté+
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Biglietto Metro Treno RER
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Biglietto Tram Bus
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Biglietto dell'aeroporto di Parigi <>
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Orly Bus/Roissy Bus
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pass giornaliero Navigo
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Pacchetto Navigo Week
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Pacchetto Navigo Month
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Pacchetto annuale Navigo
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Pacchetto Paris Visite
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacchetto Imagine R Junior
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacchetto scuola Imagine R
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacchetto studenti Imagine R
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Carta Scol'R
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Carte Scolaire linee regolari di autobus
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Sconto 50%
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Solidarietà gratuita
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacchetto Ametista
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Tariffa annuale Navigo Senior
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Pacchetto gratuito per l'integrazione dei giovani
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Sconto volontario del 50% sul Servizio Civile
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacchetti o biglietti persona con disabilità
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Pacchetti o biglietti accompagnatore per disabili
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Biglietto t+
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Biglietto Origine-Destinazione
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Biglietto d'imbarco
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Biglietto d'imbarco via SMS
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Pacchetto anti-inquinamento
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Festa della Musica
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No