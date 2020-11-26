Île-de-France Mobilités attribuisce particolare importanza al feedback e alle domande dei passeggeri sui suoi servizi e sul futuro della bigliettazione. Qui troverai le risposte a tutte le domande che potresti avere su questo argomento. Se questo non è il caso, non esitate a contattarci.

Cos'è il programma digitale Île-de-France Mobilités?

Il programma digitale Île-de-France Mobilités (ex STIF) è un ambizioso piano d'azione per sviluppare servizi digitali per i passeggeri al fine di facilitare e migliorare i loro viaggi nei trasporti nella regione Ile-de-France e i loro viaggi nell'Ile-de-France.

A tappe, questo piano consentirà di mettere in atto servizi utili e innovativi che migliorino la capacità di tutti i viaggiatori di scegliere modalità di viaggio sostenibili e adattate alle loro esigenze: nuovi servizi di informazione; nuovi servizi di biglietteria; sviluppo di Open Data; miglioramento della mobilità regionale attraverso una migliore conoscenza delle esigenze di viaggio multimodale dei viaggiatori (carpooling, ciclismo, taxi VTC,...)

Qual è la modernizzazione della biglietteria annunciata da Île-de-France Mobilités (ex STIF)?

Il programma di modernizzazione della biglietteria riunisce una serie di azioni volte a modernizzare le tecnologie attuali per migliorare le condizioni di acquisto e convalida dei biglietti di trasporto e consentire la loro gestione diretta e autonoma da parte del passeggero. Grazie a questo programma, il viaggiatore circolerà più facilmente nei tradizionali trasporti pubblici dell'Ile-de-France e accederà anche ad altre modalità di trasporto nell'Ile-de-France (biciclette self-service, dispositivi di car-sharing, park-and-ride, armadietti per biciclette ...)

Posso viaggiare se non ho uno smartphone e una carta di credito?

Sì, proprio come oggi, puoi viaggiare con una carta Navigo. Offrirà maggiori opportunità. Anche le persone che viaggiano raramente con i mezzi pubblici potranno beneficiare di biglietti contactless.

Il biglietto/biglietto magnetico scomparirà?

La tecnologia magnetica è sempre più fragile e obsoleta (smagnetizzazione di biglietti e biglietti; difficoltà nell'introdurre il biglietto/biglietto nei validatori; invecchiamento dei validatori). Ecco perché questa tecnologia deve essere gradualmente sostituita da una nuova tecnologia più adatta al mondo di oggi, più ampia in capacità e in linea con quella già utilizzata da molte città europee e straniere.

Il biglietto/biglietto magnetico continuerà ad essere venduto fino a quando non saranno disponibili tutti i nuovi servizi previsti. Inoltre, rimarrà valido per il tempo necessario dopo la cessazione delle vendite per consentire ai viaggiatori di utilizzare i loro ultimi biglietti.

Voglio mantenere il biglietto singolo

Cfr. domanda 3

La carta Navigo verrà cancellata?

No, al contrario diventerà "intelligente". Alla fine, la carta Navigo calcolerà l'importo più accurato in base ai viaggi effettuati durante il mese. Offrirà diverse scelte di metodi di pagamento: pay-per-purchase; pagamento differito; Portafoglio di trasporto, che è una riserva di denaro ricaricabile che può essere utilizzata durante i viaggi. Pertanto, l'utente sarà in grado di scegliere ciò che meglio si adatta alle sue esigenze.

Gli abbonamenti cambieranno?

I nuovi servizi offerti e la tecnologia utilizzata sono dissociati dall'offerta tariffaria.

Le attuali categorie di abbonamenti saranno mantenute o adattate in base alle future decisioni del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités (ex STIF).

Tuttavia, la tecnologia contactless promuoverà la creazione di nuovi biglietti in grado di tenere conto delle esigenze più specifiche degli utenti.

Il costo della tariffa verrà modificato?

Il prezzo dei pacchetti è indipendente dallo sviluppo tecnico che verrà messo in atto e per il quale è già previsto un budget.

Sarà ancora possibile effettuare un pagamento in contanti?

I viaggiatori che acquistano alla biglietteria automatica o allo sportello potranno pagare in contanti come avviene oggi. Coloro che hanno scelto un pagamento differito tramite addebito diretto, un pagamento con carta di credito via internet o telefono cellulare, o che utilizzeranno la loro carta di credito, non avranno più bisogno di andare allo sportello o al distributore automatico per acquistare il loro biglietto di trasporto.

Le vendite nelle stazioni meno frequentate dell'Ile-de-France saranno ancora assicurate?

Île-de-France Mobilités (ex STIF) garantirà che la distribuzione sia organizzata in modo che tutti i residenti dell'Ile-de-France possano facilmente ottenere una carta Navigo e che tutti possano acquisire un biglietto nelle reti di trasporto.

Come verrà ricaricato un portafoglio di trasporto?

Il portafoglio di trasporto sarà ricaricabile su distributore automatico, bancomat o tramite smartphone NFC. Questi stessi strumenti ti permetteranno di consultare il suo saldo.

Per i viaggiatori che lo desiderano, il portafoglio di trasporto può essere collegato alle coordinate bancarie. Quindi il viaggiatore non si preoccuperà più di quando ricaricare la sua carta.

La modernizzazione della bigliettazione ridurrà la presenza umana nei trasporti?

Lo sviluppo della tecnologia contactless non influirà sulla presenza di agenti commerciali e di supporto agli sportelli e ai chioschi multiservizio. Questi forniranno i servizi commerciali dei vari prodotti Navigo e il servizio post-vendita in caso di malfunzionamento, come avviene oggi per la carta Navigo.

Lo sviluppo dell'uso degli smartphone avrà un impatto sulla sicurezza dei trasporti?

Nei nuovi contratti che legano RATP e SNCF a Île-de-France Mobilités (ex STIF) dal 2016, Île-de-France Mobilités (ex STIF) ha rafforzato le disposizioni specifiche relative al miglioramento della sicurezza.

Con la scomparsa del magnetico, l'anonimato dei viaggiatori rimarrà preservato?

Per i viaggiatori che hanno scelto un portafoglio di trasporto, esisterà in versione anonima. Sarà solo una riserva di denaro addebitata puntualmente ad ogni passaggio in validatore e non sarà collegata all'identità del titolare della carta.

Per i viaggiatori che hanno scelto il pagamento differito, verrà stabilita una fatturazione mensile in base alle convalide effettuate. Naturalmente, e come attualmente, in conformità con le direttive della CNIL, Île-de-France Mobilités (ex STIF) metterà in atto tutte le condizioni per preservare l'anonimato dei viaggi.

Per gli abbonamenti forfettari, il pagamento non tiene conto del viaggio. Le convalide sono ora rese anonime e non possono essere collegate all'identità del titolare della carta. La carta Navigo Discovery continuerà ad essere distribuita.

Per quanto tempo possono essere utilizzati i biglietti t+ o i biglietti OD?

Vedi domanda 4

Questa tecnologia sarà facilmente utilizzabile per tutti i viaggiatori?

Sì, perché da un lato questa tecnologia contactless faciliterà la movimentazione dei biglietti di trasporto.

Le carte e i biglietti contactless non richiederanno più le attuali manipolazioni per la convalida di biglietti e biglietti magnetici che a volte causano problemi agli anziani o ai disabili (artrosi delle mani, problemi di vista,...). Sarà sufficiente passarli davanti al validatore, un gesto più semplice da eseguire.

Inoltre, i nuovi distributori automatici di vendita e i moduli di vendita via Internet saranno, come gli attuali distributori automatici, adattati alle persone con disabilità.

Il portafoglio di trasporto, che viene fornito su una carta Navigo e contiene una riserva di denaro, sarà molto facilmente utilizzabile sulla rete.

In ogni caso, Île-de-France Mobilités (ex STIF) garantirà che il personale aziendale sia formato per comunicare qualsiasi spiegazione utile e fornire tutto l'aiuto necessario alle persone che lo desiderano.