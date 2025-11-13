Come posso creare il mio account Île-de-France Mobilités Connect?
Vuoi accedere a un servizio di Île-de-France Mobilités o di uno dei suoi partner e non hai ancora un account Île-de-France Mobilités Connect?
Puoi crearli direttamente dalla pagina di login di Île-de-France Mobilités Connect (clicca su "Crea un account").
Avvertenza: Se non sei ancora un utente di questi servizi, puoi anche andare direttamente all'area di gestione dell'account Île-de-France Mobilités Connect per accedere alla pagina di login.
Come faccio a creare il mio account?
Creare il tuo account è facile e veloce:
- Seleziona la casella di conferma che sei umano (1).
- Inserisci il tuo nome utente (il tuo indirizzo e-mail) e indica la tua identità (titolo, cognome, nome, data di nascita).
- Inserisci il tuo numero di cellulare (2) (3) (4).
- Inserisci il codice di verifica che ricevi via SMS.
- Scegli i tuoi consensi per le comunicazioni istituzionali e commerciali (5).
- Potrebbe essere richiesta la convalida di un captcha .
- Un'e-mail di verifica del tuo account viene inviata all'indirizzo e-mail precedentemente fornito.
- Fai clic sul link in questa e-mail e conferma l'attivazione del tuo account (il link scade entro 60 minuti).
- Accettare le Condizioni Generali d'Uso del servizio, dopo averle lette.
- Scegli una password, rispettando i criteri di sicurezza.
- Accedi per continuare il tuo viaggio.
Complimenti! Ora puoi accedere ai servizi di tua scelta utilizzando il tuo account Île-de-France Mobilités Connect.
(1) Se crei un account Île-de-France Mobilités Connect da un paese che figura nell'elenco dei paesi autorizzati (vedi tabella 1(4)), ti verrà chiesto di selezionare una casella per confermare che sei umano. Questa misura è stata messa in atto per migliorare la sicurezza. Tuttavia, se crei un account Île-de-France Mobilités Connect dal territorio francese, non vedrai questa casella di controllo.
(2) Il servizio di creazione dell'account Île-de-France Mobilités Connect non è temporaneamente disponibile al di fuori dei paesi elencati (cfr. tabella 1(4)). Se vivi in un paese che non è in questo elenco, ti invitiamo a creare il tuo account Île-de-France Mobilités una volta arrivato sul territorio francese. Ci scusiamo per l'inconveniente.
(3) Per rafforzare le misure di sicurezza, ti viene chiesto di inserire un numero di telefono, utilizzato allo scopo di verificare la tua identità, al fine di ricevere un codice di verifica via SMS. Questo numero di cellulare non viene conservato. Viene utilizzato solo ed esclusivamente durante il passaggio 3 del processo di creazione dell'account. Sono accettati solo i numeri di cellulare dei paesi elencati (cfr. tabella 1, paragrafo 4).
Se il tuo numero di cellulare proviene da un paese o territorio che non è presente in questo elenco, ti invitiamo a recarti presso un'agenzia Navigo Services per ricevere assistenza.
(4) Elenco dei paesi e dei numeri di cellulare autorizzati:
- Andorra +376
- Germania +49
- Austria +43
- Belgio +32
- Bulgaria +359
- Canada +1
- Cipro +357
- Corea del Sud +82
- Croazia +385
- Danimarca +45
- Estonia +372
- Spagna & Isole Canarie +34
- Finlandia e Isole Aland +358
- Francia +33
- Grecia +30
- Guadalupa +590
- Guyana +594
- Ungheria +36
- Isole Wallis e Futuna +681
- Islanda +354
- Irlanda +353
- Italia +39
- Giappone +81
- Lettonia +371
- Liechtenstein +423
- Lituania +370
- Lussemburgo +352
- Malta +356
- Martinica +596
- Mayotte +262
- Monaco +377
- Norvegia +47
- Nuova Caledonia +687
- Paesi Bassi +31
- Polonia +48
- Polinesia Francese +689
- Portogallo +351
- Repubblica Ceca +420
- Riunione +262
- Romania +40
- Regno Unito +44
- San Marino +378
- Saint-Barthélemy +590
- Saint-Martin +590
- Slovacchia +421
- Slovenia +386
- Svezia +46
- Svizzera +41
- Vaticano +379
(5) I consensi relativi alle comunicazioni commerciali sono offerti solo se l'utente ha più di 15 anni.