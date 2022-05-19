A quali servizi partner posso accedere con il mio account Île-de-France Mobilités Connect?
Trasporti pubblici
Oltre all'app e al sito web di Île-de-France Mobilités, il tuo account Navigo Connect ti consente di accedere all'acquisto di biglietti e pass (Navigo Month e Week) sulle applicazioni Bonjour RATP e SNCF Connect.
Carpooling
Puoi anche utilizzare il tuo account Navigo Connect per accedere ai servizi di carpooling dei partner (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily).
E presto
Nel prossimo futuro, il tuo account Navigo Connect potrà essere utilizzato anche da altri partner di mobilità (biciclette, car sharing, ecc.).