Trasporti pubblici

Oltre all'app e al sito web di Île-de-France Mobilités, il tuo account Navigo Connect ti consente di accedere all'acquisto di biglietti e pass (Navigo Month e Week) sulle applicazioni Bonjour RATP e SNCF Connect.

Carpooling

Puoi anche utilizzare il tuo account Navigo Connect per accedere ai servizi di carpooling dei partner (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily).

E presto

Nel prossimo futuro, il tuo account Navigo Connect potrà essere utilizzato anche da altri partner di mobilità (biciclette, car sharing, ecc.).