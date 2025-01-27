Come posso disattivare il mio account Île-de-France Mobilités Connect?
Procedura online
Puoi richiedere la disattivazione del tuo account Île-de-France Mobilités Connect direttamente online, seguendo questi passaggi:
- Accedi all'account Île-de-France Mobilités Connect che si desidera disattivare.
- Nella sezione "Il mio spazio", seleziona "Gestisci le mie informazioni"
- Clicca sul link "Disattiva il mio account Île-de-France Mobilités Connect"
- Fare clic sul pulsante "Conferma disattivazione" per inviare la richiesta.
Al ricevimento di questa richiesta, riceverai un'e-mail di conferma che indica la ricezione della tua richiesta di disattivazione del tuo account Île-de-France Mobilités Connect. La richiesta sarà presa in considerazione dal Centro relazioni clienti Île-de-France Mobilités. Non è necessario effettuare la richiesta più volte.
Tempo di elaborazione della domanda
La disattivazione viene effettuata in differita entro un periodo inferiore a 30 giorni. Se la richiesta va a buon fine, non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione, l'accesso ai servizi associati sarà sospeso, sebbene i dati personali possano essere conservati secondo obblighi di legge e per consentire una futura riattivazione.
Cronologia degli acquisti e degli abbonamenti
Questa disattivazione non elimina la cronologia degli acquisti e/o degli abbonamenti. Tuttavia, se desideri consultare la tua cronologia, puoi contattare il Centro relazioni clienti Île-de-France Mobilités per effettuare una richiesta.