Cos'è Île-de-France Mobilités Connect?

È un identificatore univoco per accedere ai tuoi servizi di mobilità nell'Île-de-France:

I tuoi pacchetti e contratti di trasporto sul sito web di Île-de-France Mobilités (nel tuo spazio personale My Navigo): Navigo annuale, mese o settimana, immagina R, Navigo Liberté +, ...

di trasporto sul sito web di Île-de-France Mobilités (nel tuo spazio personale My Navigo): Navigo annuale, mese o settimana, immagina R, Navigo Liberté +, ... I tuoi acquisti e ricariche di biglietti sull'applicazione Île-de-France Mobilités e sulle sue applicazioni partner (Bonjour RATP, SNCF Connect, Transdev Île-de-France)

e di biglietti sull'applicazione Île-de-France Mobilités e sulle sue applicazioni partner (Bonjour RATP, SNCF Connect, Transdev Île-de-France) I tuoi preferiti e le ricerche di itinerari sul sito web di Île-de-France Mobilités (sezione "I miei viaggi") e sull'applicazione Île-de-France Mobilités

e sul sito web di Île-de-France Mobilités (sezione "I miei viaggi") e sull'applicazione Île-de-France Mobilités Le tue prenotazioni di corse in carpooling sulle applicazioni partner di Île-de-France Mobilités (Klaxit, Karos, Blablacar Daily)

sulle applicazioni partner di Île-de-France Mobilités (Klaxit, Karos, Blablacar Daily) E presto tanti altri servizi...

Île-de-France Mobilités Connect, lo sai già!

Île-de-France Mobilités Connect è semplicemente il nuovo nome di Navigo Connect.

Questo è l'indirizzo e-mail e la password che stavi già utilizzando per accedere all'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, all'area "I miei viaggi" sul sito web di Île-de-France Mobilités, nonché alle applicazioni partner.

Questo nuovo nome riflette meglio la portata dei servizi di mobilità offerti da Île-de-France Mobilités.