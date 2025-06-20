Navigo Connect si evolve e diventa Île-de-France Mobilités Connect
Île-de-France Mobilités Connect ti consente di avere un identificatore univoco per accedere a tutti i tuoi servizi di mobilità in Île-de-France.
Cos'è Île-de-France Mobilités Connect?
È un identificatore univoco per accedere ai tuoi servizi di mobilità nell'Île-de-France:
- I tuoi pacchetti e contratti di trasporto sul sito web di Île-de-France Mobilités (nel tuo spazio personale My Navigo): Navigo annuale, mese o settimana, immagina R, Navigo Liberté +, ...
- I tuoi acquisti e ricariche di biglietti sull'applicazione Île-de-France Mobilités e sulle sue applicazioni partner (Bonjour RATP, SNCF Connect, Transdev Île-de-France)
- I tuoi preferiti e le ricerche di itinerari sul sito web di Île-de-France Mobilités (sezione "I miei viaggi") e sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Le tue prenotazioni di corse in carpooling sulle applicazioni partner di Île-de-France Mobilités (Klaxit, Karos, Blablacar Daily)
- E presto tanti altri servizi...
Île-de-France Mobilités Connect, lo sai già!
Île-de-France Mobilités Connect è semplicemente il nuovo nome di Navigo Connect.
Questo è l'indirizzo e-mail e la password che stavi già utilizzando per accedere all'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, all'area "I miei viaggi" sul sito web di Île-de-France Mobilités, nonché alle applicazioni partner.
Questo nuovo nome riflette meglio la portata dei servizi di mobilità offerti da Île-de-France Mobilités.