Un codice per proteggere l'accesso al tuo account

Quando ti connetti a Île-de-France Mobilités Connect, ti viene chiesto di inserire, oltre ai tuoi soliti identificatori, un codice di 5 cifre che ti verrà inviato alla tua casella di posta.

Inviando questo codice all'indirizzo e-mail corrispondente all'ID del tuo account, Île-de-France Mobilités garantisce che sei tu ad avviare la richiesta di autenticazione e quindi protegge l'accesso al tuo account.

Un messaggio di errore mi dice che il codice non è valido, perché?

Il codice inviato ha una durata limitata. Inoltre, ogni nuovo codice inviato invalida i precedenti. Quindi assicurati di utilizzare l'ultimo codice ricevuto e che corrisponda alla tua ultima richiesta di spedizione.

Cosa succede se non ho ricevuto un codice?

Ricordati di controllare lo spam e assicurati di controllare l'e-mail corrispondente al tuo ID Connect.

Se, nonostante tutto, non hai ricevuto nulla, puoi richiedere la restituzione di un codice. Per fare ciò, vai alla pagina di immissione del codice e fai clic su "Invia di nuovo codice".

Come posso evitare di inserire questo codice ad ogni nuova connessione?

Se si utilizza un dispositivo attendibile, come il personal computer o il telefono cellulare, e non si desidera dover inserire sistematicamente questo codice ogni volta che si accede, è possibile disattivare temporaneamente questa funzione (3 mesi).

Per fare ciò, quando inserisci il tuo codice di sicurezza, ricordati di selezionare la casella corrispondente prima di convalidare: