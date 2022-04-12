FAQ: Installare e utilizzare il servizio di acquisto biglietti nel telefono Android o nello smartwatchInstaller le service d’achat de titresCome installare il servizio di acquisto e caricamento biglietti in un telefono Android?Perché è necessario un passaggio di installazione al primo utilizzo?Perché consentire la gestione delle chiamate?Non riesco a installare il servizio di acquisto e caricamento biglietti in un telefono AndroidParamétrer le serviceCosa fare se il servizio è installato nella scheda SIM E nel telefono Android?Posso installare il servizio in un telefono con due slot per schede SIM?Posso continuare a utilizzare il servizio sulla mia carta SIM Orange o SOSH?Come faccio a sapere quale app aggiuntiva sto utilizzando?Utiliser et validerCome faccio a installare e utilizzare il servizio di acquisto di biglietti dal Samsung Wallet?Vorrei convalidare con il mio Samsung bloccato o spento