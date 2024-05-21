Ora è possibile caricare i tuoi biglietti di trasporto Île-de-France Mobilités sul tuo iPhone e Apple Watch.

Per installare il servizio di acquisto e caricamento biglietti su un iPhone, carica l'ultima versione di una delle app che offre l'acquisto di biglietti dall'App Store e seleziona la scheda Acquista > Sul mio iPhone. Puoi quindi scegliere il primo biglietto di trasporto che desideri caricare sul tuo iPhone e pagarlo. Questo passaggio richiede l'accesso alla rete di telecomunicazione o WIFI.

Una volta accettato il pagamento, verrai reindirizzato all'app Apple Maps, che crea una carta Navigo dematerializzata sul tuo iPhone con il biglietto caricato.

Tornando all'app mobile, puoi visualizzare il tuo biglietto di trasporto dalla scheda Acquisto (o Biglietti) o dall'app Apple Maps selezionando la carta Navigo.

Se il tuo iPhone è collegato con un Apple Watch compatibile, seleziona la scheda Acquista > Sul mio Apple Watch per scegliere il primo biglietto da caricare e pagare e seguire lo stesso processo di creazione di una carta Navigo dematerializzata nello smartwatch.

Quindi, viaggia con facilità con il tuo iPhone o Apple Watch in cui viene caricato un biglietto di trasporto e che hai convalidato.