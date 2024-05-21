Come faccio a creare una carta Navigo su un iPhone o Apple Watch dall'app Mappe?

Aggiornato su 21 maggio 2024

Procedura per l'installazione su iPhone dall'app Mappe:

1. Apri l'app Mappe

2. Selezionare il pulsante (+) e quindi la carta per i mezzi di trasporto

3. Tra le regioni e le reti, scegli Francia / Navigo

4. Fai clic su Continua

5. Scegli il biglietto di trasporto da acquistare e fai clic su Acquista

6. Segui le istruzioni per confermare l'acquisto e la creazione della tua carta Navigo dematerializzata

Per creare un'ulteriore carta Navigo dematerializzata nel tuo iPhone, ripeti lo stesso processo.

Procedura per l'installazione su Apple Watch dall'app Mappe:

1. Apri l'app Mappe sull'orologio

2. Scorri verso il basso e seleziona Aggiungi mappa

3. Seleziona la carta per i mezzi di trasporto

4. Tra le regioni e le reti, scegli Francia / Navigo

5. Fai clic su Continua

6. Scegli il biglietto di trasporto da acquistare e fai clic su Acquista

7. Segui le istruzioni per confermare l'acquisto e la creazione della tua carta Navigo dematerializzata

Per creare una carta Navigo dematerializzata aggiuntiva nel tuo Apple Watch, ripeti la stessa procedura.