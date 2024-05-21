Come faccio a creare una carta Navigo su un iPhone o Apple Watch dall'app Mappe?
Procedura per l'installazione su iPhone dall'app Mappe:
1. Apri l'app Mappe
2. Selezionare il pulsante (+) e quindi la carta per i mezzi di trasporto
3. Tra le regioni e le reti, scegli Francia / Navigo
4. Fai clic su Continua
5. Scegli il biglietto di trasporto da acquistare e fai clic su Acquista
6. Segui le istruzioni per confermare l'acquisto e la creazione della tua carta Navigo dematerializzata
Per creare un'ulteriore carta Navigo dematerializzata nel tuo iPhone, ripeti lo stesso processo.
Procedura per l'installazione su Apple Watch dall'app Mappe:
1. Apri l'app Mappe sull'orologio
2. Scorri verso il basso e seleziona Aggiungi mappa
3. Seleziona la carta per i mezzi di trasporto
4. Tra le regioni e le reti, scegli Francia / Navigo
5. Fai clic su Continua
6. Scegli il biglietto di trasporto da acquistare e fai clic su Acquista
7. Segui le istruzioni per confermare l'acquisto e la creazione della tua carta Navigo dematerializzata
Per creare una carta Navigo dematerializzata aggiuntiva nel tuo Apple Watch, ripeti la stessa procedura.