Per caricare i biglietti di trasporto nel tuo iPhone o Apple Watch, è necessario un passaggio di installazione per creare una carta Navigo dematerializzata in cui i biglietti di trasporto verranno caricati in modo sicuro.

Durante la fase di installazione per creare una carta Navigo dematerializzata nel tuo iPhone o Apple Watch, hai acquistato il primo biglietto di trasporto.

Per acquistare ulteriori biglietti e pacchetti, vai alla schermata iniziale di Acquisti:

- Acquista > Sul mio iPhone > Acquista un biglietto

- Acquista > sul mio Apple Watch > Acquista un biglietto

L'applicazione visualizza quindi i diversi biglietti disponibili per l'acquisto. È possibile selezionare il biglietto e, se necessario, la data, i campi e la quantità.

Prima del pagamento, siete invitati ad autenticarvi su Île-de-France Mobilités Connect per beneficiare di diversi vantaggi: registrazione del vostro mezzo di pagamento, prova di acquisto nominativa, consultazione dei vostri ultimi acquisti, migliore gestione delle vostre richieste post-vendita...

Questa autenticazione è obbligatoria per l'acquisto dei pacchetti Navigo Month e Navigo Week, al fine di poterti identificare durante un controllo.

Per il pagamento, è necessario disporre di una carta di credito e inserire un indirizzo e-mail a cui verrà inviata la prova di acquisto. Questo indirizzo è precompilato se sei autenticato su Île-de-France Mobilités Connect.

Puoi anche pagare i tuoi biglietti di trasporto con Apple Pay.

Dopo il pagamento, il biglietto viene caricato sul tuo iPhone o Apple Watch e puoi viaggiare con esso.