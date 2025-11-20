Come posso ottenere la prova d'acquisto?
Per ogni acquisto effettuato sul tuo telefono, una prova di acquisto viene inviata automaticamente all'indirizzo e-mail associato al tuo account Île-de-France Mobilités Connect o all'indirizzo inserito durante l'acquisto.
Consulta i tuoi documenti giustificativi
Per visualizzare i tuoi ultimi acquisti dall'app Île-de-France Mobilités, vai su Il mio spazio > Gestisci il mio account > La mia prova d'acquisto. Hai anche la possibilità di richiedere nuovamente l'invio di una prova, se necessario.
Ricevi una prova nominativa
Ti consigliamo di autenticarti su Île-de-France Mobilités Connect al momento dell'acquisto per ottenere una prova nominativa e poterla recuperare facilmente dall'applicazione Île-de-France Mobilités.
Nella prova di acquisto, davanti al numero di supporto, una lettera indica il luogo in cui è stato caricato il biglietto :
- S : SIM
- E : Elemento sicuro del tuo Samsung Galaxy
- H : Applicazione complementare "I miei biglietti Navigo"
- A: Elemento sicuro del tuo iPhone
- P : Navigo Pass
Prova per i pacchetti Navigo
Per gli abbonamenti Navigo Month e Week caricati su un pass Navigo (ad eccezione del pass Navigo Discovery), la prova necessaria per il rimborso da parte del datore di lavoro è disponibile anche sul tuo account Île-de-France Mobilités.
Acquisti anonimi o mancata ricezione della prova d'acquisto
Se non ricevi la ricevuta, verifica di disporre di una connessione di rete sufficiente durante l'acquisto e di aver inserito l'indirizzo e-mail corretto.
In caso di acquisto anonimo o in caso di mancata ricezione della ricevuta, è possibile effettuare una richiesta al servizio clienti. Vai all'applicazione, sezione Contattaci > Informazioni sull'acquisto [...] > Desidero ricevere la prova di acquisto.
Buono a sapersi:
La richiesta di prova d'acquisto per un acquisto anonimo deve passare attraverso il servizio clienti ed essere effettuata sullo smartphone con cui è stato effettuato l'acquisto. In caso di cambio di cellulare, il cliente non sarà in grado di accedere a un duplicato della prova di questo acquisto.
Acquista tramite iPhone e Apple Watch
Se effettui un acquisto dall'app Mappe su iPhone o Apple Watch, la prova di acquisto non ti verrà inviata via email.
Per consultare la prova d'acquisto, apri l'app Cards, seleziona la carta di pagamento utilizzata e potrai vedere la cronologia dei tuoi acquisti con la menzione Service Navigo per i tuoi biglietti di trasporto Île-de-France Mobilités.