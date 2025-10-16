Cos'è il pacchetto Ametista?

Aggiornato su 16 ottobre 2025

I pacchetti Ametista sono riservati alle persone con disabilità o pensionati soggetti a mezzi o status (veterani), residenti nell'Île-de-France.

È disponibile per diverse zone, a seconda del reparto:

  • Pacchetti emessi dalla città di Parigi: zone di ametista 1-5.
  • Pacchetti emessi da Seine-et-Marne: zone di ametista 1-5 o 4-5.
  • Pacchetti emessi da Yvelines: Ametista zone 1-5 o 3-5.
  • Pacchetti emessi da Essonne: zone di ametista 1-5 o 3-5.
  • Pacchetti emessi da Hauts-de-Seine: zone di ametista 1-5.
  • Pacchetti emessi da Seine-Saint-Denis: zone di ametista 1-5, 2-5 o 3-5.
  • Pacchetti emessi dalla Val-de-Marne: Ametista zone 1-5.
  • Pacchetti emessi dalla Val d'Oise: Ametista zone 1-5, 3-5 o 4-5.