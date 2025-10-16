Cos'è il pacchetto Ametista?
I pacchetti Ametista sono riservati alle persone con disabilità o pensionati soggetti a mezzi o status (veterani), residenti nell'Île-de-France.
È disponibile per diverse zone, a seconda del reparto:
- Pacchetti emessi dalla città di Parigi: zone di ametista 1-5.
- Pacchetti emessi da Seine-et-Marne: zone di ametista 1-5 o 4-5.
- Pacchetti emessi da Yvelines: Ametista zone 1-5 o 3-5.
- Pacchetti emessi da Essonne: zone di ametista 1-5 o 3-5.
- Pacchetti emessi da Hauts-de-Seine: zone di ametista 1-5.
- Pacchetti emessi da Seine-Saint-Denis: zone di ametista 1-5, 2-5 o 3-5.
- Pacchetti emessi dalla Val-de-Marne: Ametista zone 1-5.
- Pacchetti emessi dalla Val d'Oise: Ametista zone 1-5, 3-5 o 4-5.