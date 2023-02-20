Come posso modificare le informazioni di un titolare di pass Navigo di cui sto finanziando il pacchetto?
Nel caso in cui il titolare del pacchetto non disponga di uno spazio personale, e solo in questo caso, è possibile modificare le sue informazioni personali.
Accedi al tuo spazio personale, clicca sulla sezione "My Navigo" e seleziona il pacchetto / contratto interessato. Fare clic su "Visualizza informazioni sul registrante".
Viene visualizzata una pagina con le relative informazioni personali. Cliccando sul link "modifica", accederai al modulo di modifica.
BUONO A SAPERSI:
Se il titolare del pacchetto / contratto ha uno spazio personale, solo lui o lei sarà in grado di modificare le sue informazioni personali.