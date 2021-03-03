Come posso modificare i miei dati bancari?
Per modificare i tuoi dati bancari, accedi al tuo spazio personale.
Clicca sul link "I miei metodi di pagamento".
Si apre una nuova pagina che presenta tutti i metodi di pagamento (carta di credito / IBAN).
Scegli l'azione da intraprendere: aggiungere, gestire o rimuovere il metodo di pagamento interessato e lasciati guidare.
Un altro modo per apportare questa modifica: clicca, dalla home page, sul link "cambia RIB" e lasciati guidare.
BUONO A SAPERSI:
In caso di mancato pagamento associato al tuo contratto Navigo Liberté +, è impossibile modificare i tuoi dati bancari senza la totale regolarizzazione del debito. Il titolare o il pagatore, se diverso, è invitato a regolarizzare il suo debito non pagato (anche una terza persona può saldare il debito).