Come faccio a cambiare il mio indirizzo email?
A cosa serve il mio indirizzo e-mail?
Il tuo indirizzo e-mail corrisponde al tuo login Île-de-France Mobilités Connect.
Serve anche come indirizzo di contatto per la gestione dei vostri contratti e servizi Île-de-France Mobilités.
Nota: Se desideri ricevere avvisi offerti dal sito web e dall'applicazione Île-de-France Mobilités in merito alle informazioni sul traffico e allo stato degli ascensori nelle stazioni, puoi impostare un indirizzo e-mail dedicato diverso dal tuo ID di accesso. Per fare ciò, vai al tuo spazio personale, sezione "Le mie preferenze".
È possibile modificare il proprio indirizzo e-mail dalla sezione gestisci le mie informazioni sul portale e sull'applicazione Île-de-France Mobilités, cliccando su "Modifica il mio indirizzo e-mail".
Una volta modificate le informazioni, non dimenticare di convalidare le modifiche in modo che abbiano effetto. La convalida di un captcha potrebbe essere richiesta in questa fase.
Ho cambiato il mio login, cosa devo fare per poter utilizzare il mio nuovo login?
Dopo aver inserito e convalidato il tuo nuovo indirizzo email, non ti resta che attivarlo.
Per fare ciò, assicurati di disconnetterti. La prossima volta che effettui l'accesso, inserisci il tuo nuovo ID. Verrà quindi inviata un'e-mail di attivazione a questo indirizzo. Fai clic sul link in questa e-mail per attivare il tuo account (Nota: questo link scade dopo un'ora).
Ora puoi accedere a tutti i tuoi servizi utilizzando il tuo nuovo login.