Come posso modificare le mie informazioni personali?
Puoi accedere ai tuoi dati personali Île-de-France Mobilités Connect (cognome, nome, data di nascita, indirizzo e-mail, password) avendo precedentemente effettuato l'accesso con il tuo account, al fine di modificarli online:
- Direttamente dall'area di gestione del tuo account Île-de-France Mobilités Connect
- Accedendo alle sezioni "I miei dati personali" del tuo spazio personale o all'applicazione mobile Île-de-France Mobilités.
Nota: una volta modificate le informazioni, non dimenticare di convalidare le modifiche in modo che abbiano effetto.
Voglio cambiare l'indirizzo o il numero di telefono utilizzato per i miei pacchetti e contratti Navigo, cosa devo fare?
Queste informazioni sono accessibili e modificabili dalla sezione "I miei dati personali" del tuo spazio personale.
Voglio cambiare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail utilizzato per ricevere avvisi relativi alle mie preferenze di viaggio, come posso fare?
Queste informazioni sono accessibili e modificabili dalla sezione "Le mie preferenze" del tuo spazio personale.
Il mio cognome, nome e data di nascita non sono modificabili, cosa devo fare?
Quando si dispone di un pass Navigo personalizzato o di un abbonamento Navigo, l'aggiornamento del cognome, del nome e della data di nascita deve essere verificato dal nostro Centro relazioni cliente Île-de-France Mobilités.
Dalla sezione "I miei dati personali" del tuo spazio personale o dall'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, cliccando sul link "Modifica le mie informazioni" puoi effettuare una richiesta di aggiornamento dei tuoi dati durante la quale ti verrà chiesto di fornire un documento di identità.
Ho cambiato il mio login, cosa devo fare per poter utilizzare il mio nuovo login?
Il tuo login corrisponde all'indirizzo e-mail inserito al momento della creazione del tuo account Île-de-France Mobilités Connect.
Una volta modificato l'ID di accesso, è necessario disconnettersi e accedere nuovamente per completare l'account del nuovo indirizzo e-mail in modo da poter continuare a utilizzare l'account.
La prossima volta che effettui l'accesso, inserisci il tuo nuovo ID. Un'e-mail di attivazione dell'account verrà inviata a questo indirizzo e-mail. Fai clic sul link in questa e-mail per convalidare l'attivazione del tuo account. (il link scade dopo un'ora)
Ora puoi accedere a tutti i tuoi servizi utilizzando il tuo nuovo login.