Perché cambiare la mia password?

Se non ricordi la tua password o se ritieni che la tua password possa essere stata utilizzata da qualcuno diverso da te (ad esempio, se hai ricevuto un'e-mail che indica un'attività sul tuo account che non hai avviato), hai la possibilità di impostare una nuova password.

Île-de-France Mobilités consiglia inoltre di cambiare regolarmente la password. Pertanto, se la tua password ha più di 13 mesi, ti verrà richiesto di rinnovarla la prossima volta che accedi.

Nota: da dicembre 2023, a causa di un aumento dei requisiti di sicurezza relativi alla gestione della password, tutti gli utenti di Île-de-France Mobilités Connect dovranno impostare una nuova password al successivo accesso.

Come faccio a cambiare la mia password?

È possibile modificare la password in diversi modi:

Dalla pagina di autenticazione Île-de-France Mobilités Connect, cliccando sul link "Password dimenticata"

Dalla sezione gestisci le mie informazioni sul portale e sull'applicazione Île-de-France Mobilités, cliccando su "Cambia la mia password"

Se la password ha più di 13 mesi, verrà richiesto di impostarne una nuova alla successiva autenticazione

Se cambi la tua password dal tuo spazio personale, ti verrà chiesto di inserire la tua password attuale in anticipo.

Non dimenticare di rispettare i criteri di sicurezza per impostare la tua nuova password (vedi sotto: "Come posso impostare una password complessa?").

Una volta modificate le informazioni, non dimenticare di convalidare le modifiche in modo che abbiano effetto. La convalida di un captcha potrebbe essere richiesta in questa fase.

Come faccio a impostare una password complessa?

Per evitare il rischio di furto del tuo account, ti consigliamo di impostare una password complessa:

Inoltre, alcune semplici regole devono essere applicate quando si imposta una password:

Non utilizzare la stessa password per più account. Se uno dei tuoi account viene rubato, potresti rendere più facile lo spoofing degli altri account.

Non utilizzare informazioni facilmente accessibili su di te, come la tua data di nascita o i nomi dei tuoi figli.

In generale, quando ricevi un'email che ti chiede di accedere e inserire le tue credenziali, controlla sempre il mittente e, in caso di dubbio, non cliccare sul link nell'email, ma vai direttamente al tuo spazio personale per seguire le istruzioni dell'email.