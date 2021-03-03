FAQ: I miei metodi di pagamentoMoyens de paiement acceptésQuali metodi di pagamento sono accettati sul iledefrance-mobilites.fr?Il pagamento su questo sito è sicuro?Gestion des moyens de paiementCome faccio ad aggiungere un metodo di pagamento nel mio spazio personale?Come faccio a cambiare pagante?Ho cambiato il mio conto bancario, come posso effettuare la modifica?Prélèvement bancaireCos'è la SEPA? Che differenza fa?Cos'è un BIC/IBAN?Come funziona il prelievo?Come posso passare dal pagamento in contanti al pagamento tramite addebito diretto?Come posso passare dal pagamento con addebito diretto al pagamento in contanti?Come revocare un mandato SEPA?Paiement comptant et documentsPago in contanti. Quando verrà incassato il mio assegno?Dove posso trovare la prova d'acquisto o la fattura?