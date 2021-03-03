Hai la possibilità di aggiungere a un abbonamento annuale Navigo (escluse tutte le zone), mese o settimana 2-3, 3-4 e 4-5, Ametista 1-2, 2-5, 3-5 o 4-5 o Mese o settimana di solidarietà 2-3, 3-4 e 4-5 già caricato su un pass Navigo, un pass giornaliero Navigo valido su aree aggiuntive.



Questa azione è realizzabile:

in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF

presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso lo sportello Navigo SNCF Services

tramite il servizio di ricarica telefonica. Per maggiori dettagli, visita le FAQ del servizio di acquisto di biglietti di trasporto telefonico, disponibili qui