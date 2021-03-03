Hai la possibilità di cambiare zona purché il nuovo pacchetto includa tutte le zone acquistate nel pacchetto originale. Dovrai pagare la differenza di prezzo tra i due pacchetti.



Questa azione è realizzabile:

in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF

nell'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Services Desk

Il cambio di zona è possibile dall'acquisto fino alla fine della validità del pass sul pass Navigo.

D'altra parte, la modifica delle zone di un pass Navigo Day non è possibile dalle applicazioni mobili e può essere elaborata solo come parte di un rimborso del pacchetto esistente e dell'acquisto di un nuovo pacchetto.

Per maggiori dettagli, visita le FAQ del servizio di acquisto di biglietti di trasporto telefonico, disponibili qui