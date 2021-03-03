Come posso modificare le zone del mio pass Navigo Day?
Hai la possibilità di cambiare zona purché il nuovo pacchetto includa tutte le zone acquistate nel pacchetto originale. Dovrai pagare la differenza di prezzo tra i due pacchetti.
Questa azione è realizzabile:
- in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF
- nell'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Services Desk
Il cambio di zona è possibile dall'acquisto fino alla fine della validità del pass sul pass Navigo.
D'altra parte, la modifica delle zone di un pass Navigo Day non è possibile dalle applicazioni mobili e può essere elaborata solo come parte di un rimborso del pacchetto esistente e dell'acquisto di un nuovo pacchetto.
Per maggiori dettagli, visita le FAQ del servizio di acquisto di biglietti di trasporto telefonico, disponibili qui