Come posso caricare il mio pass Navigo Day?
Il pass Navigo Day può essere caricato su un pass:
- in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF
- presso i commercianti autorizzati
- grazie al tuo telefono Android NFC scaricando l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, ciaoRATP, SNCF Connect o dal tuo telefono iOS da iPhone 7 con iOS 13 minimo o iOS 14 per iPhone XR. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i supporti compatibili nelle FAQ https://faq-mes-deplacements.iledefrance-mobilites.fr/ "Quali schede possono essere ricaricate con un telefono NFC?"
- tramite il servizio di acquisto di biglietti di trasporto telefonico
Il pass Navigo Day può anche essere acquistato e memorizzato sul tuo telefono Android NFC, grazie all'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, BonjourRATP o SNCF Connect o dal tuo telefono iOS da iPhone 7 con iOS 13 minimo o iOS 14 per iPhone XR. Per ulteriori informazioni, vedere la domanda "Che cos'è il servizio di acquisto di biglietti trasporto telefonico e come posso ottenerlo?"