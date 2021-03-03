Cosa succede se perdo il pass su cui ho caricato un pass Navigo Day?
Ecco i passaggi per dichiarare lo smarrimento o il furto del tuo pass a seconda del supporto su cui viene caricato il tuo pass Navigo Day:
- Denuncia lo smarrimento o il furto del tuo pass Navigo
- Denuncia lo smarrimento o il furto del tuo abbonamento annuale Navigo
- Denuncia lo smarrimento o il furto del tuo pass Navigo imagine R
- Navigo Discovery o Navigo Easy: se si dispone di un pass Navigo Discovery o Navigo Easy, in caso di smarrimento o furto, è necessario riacquistarlo, così come il pacchetto. Vedi CGUV.
In caso di smarrimento/furto, il pass Navigo Day non può essere sostituito, il cliente deve acquistarne uno nuovo.