Cosa succede se perdo il pass su cui ho caricato un pass Navigo Day?

Ecco i passaggi per dichiarare lo smarrimento o il furto del tuo pass a seconda del supporto su cui viene caricato il tuo pass Navigo Day:

In caso di smarrimento/furto, il pass Navigo Day non può essere sostituito, il cliente deve acquistarne uno nuovo.

 