Su quale supporto posso caricare il mio pass Navigo Day?

Aggiornato su 03 marzo 2021

Il pass Navigo Day può essere caricato su un pass:

Può essere caricato da solo, senza la necessità della presenza di un altro biglietto, ma anche in aggiunta a un pacchetto esistente (escluso imagine R e Navigo Annuel "All Zones"). Per maggiori dettagli visita le FAQ del servizio di acquisto di biglietti di trasporto telefonico, disponibile qui.