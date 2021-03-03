Su quale supporto posso caricare il mio pass Navigo Day?
Il pass Navigo Day può essere caricato su un pass:
- Navigo Easy
- Navigo,
- Navigo Discovery,
- Navigo annuale,
- Navigo immagina R.
- Su un telefono compatibile
Può essere caricato da solo, senza la necessità della presenza di un altro biglietto, ma anche in aggiunta a un pacchetto esistente (escluso imagine R e Navigo Annuel "All Zones"). Per maggiori dettagli visita le FAQ del servizio di acquisto di biglietti di trasporto telefonico, disponibile qui.