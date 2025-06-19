FAQ: Navigo Liberté + al telefonoOffres et TarifsCos'è il contratto telefonico Navigo Liberté +? Quali sono le tariffe?Quali sono i vantaggi del contratto Navigo Liberté + sul telefono?Posso beneficiare di tariffe ridotte con il mio contratto Navigo Liberté per telefono?Il servizio Navigo Liberté + è disponibile per telefono?Quali sono le condizioni per beneficiare di Navigo Liberté +?Souscription et AchatCome posso stipulare un contratto Navigo Liberté + per telefono?Ho già un contratto Navigo Liberté + su pass, posso dematerializzarlo sul mio telefono?Ho già i biglietti sul mio telefono, posso ottenere un rimborso dopo aver sottoscritto un contratto Navigo Liberté + per telefono?Con il mio contratto Navigo Liberté +, posso aggiungere altri pacchetti o biglietti al mio telefono?Gestion du forfaitCome posso accedere alle mie ultime convalide?Come posso monitorare e comprendere i miei consumi con Navigo Liberté+ sul telefono?Come posso ottenere e comprendere la mia prova di mobilità?Come posso visualizzare e scaricare il mio contratto?Come posso visualizzare e comprendere la mia fattura?Come posso pagare la mia fattura in attesa di pagamento?Come funziona il campionamento?Come posso visualizzare e modificare i miei metodi di pagamento?Come posso cambiare il mio telefono e continuare a viaggiare con il mio contratto Navigo Liberté +?Posso mettere il mio contratto Navigo Liberté + sul mio orologio connesso?Come posso annullare il mio contratto Navigo Liberté + per telefono?Posso ottenere un certificato Navigo Liberté + o una prova?Il mio pass Navigo Liberté+ sul mio telefono non ha la priorità in Apple Maps. Come si attiva la modalità Express Transport?Dysfonctionnements et SAVCome posso segnalare lo smarrimento o il furto del mio telefono permettendomi di convalidare il Navigo Liberté +?Cosa devo fare se il mio telefono non funziona con il mio contratto Navigo Liberté +?Come posso effettuare una richiesta di assistenza post-vendita?Come posso accedere alle mie richieste di assistenza post-vendita?