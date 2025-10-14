Quali sono le differenze tra il contratto Navigo Liberté + sul pass e il contratto Navigo Liberté + sul telefono?
Ecco le differenze tra i due supporti di convalida:
|Navigo Liberté + su pass
|Navigo Liberté + al telefono
|Chi può beneficiarne?
|Tutti (adulti, minori, interi o ridotti)
|Adulto solo a tariffa intera
|Dove abbonarsi?
|Online dal sito web di Île-de-France Mobilités o in un'agenzia.
|Dall'app Île-de-France Mobilités con il tuo telefono Android, iPhone o Apple Watch.
|Come convalidare?
|Con il tuo pass all'ingresso della metropolitana, RER, autobus, tram dell'Île-de-France
|Con il tuo telefono Android, iPhone o Apple Watch all'ingresso di metropolitana, RER, autobus, tram in Île-de-France
|Trasporto incluso
|Metro, RER, treno, bus, tram in Île-de-France
|Idem
|Modalità di pagamento
|Addebito mensile tramite RIB
|Idem
|Tariffe
|Vedi prezzi
|Vedi prezzi