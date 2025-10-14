Quali sono le differenze tra il contratto Navigo Liberté + sul pass e il contratto Navigo Liberté + sul telefono?

Aggiornato su 14 ottobre 2025

Ecco le differenze tra i due supporti di convalida:

Navigo Liberté + su passNavigo Liberté + al telefono
Chi può beneficiarne?Tutti (adulti, minori, interi o ridotti)Adulto solo a tariffa intera
Dove abbonarsi?Online dal sito web di Île-de-France Mobilités o in un'agenzia.Dall'app Île-de-France Mobilités con il tuo telefono Android, iPhone o Apple Watch.
Come convalidare?Con il tuo pass all'ingresso della metropolitana, RER, autobus, tram dell'Île-de-FranceCon il tuo telefono Android, iPhone o Apple Watch all'ingresso di metropolitana, RER, autobus, tram in Île-de-France
Trasporto inclusoMetro, RER, treno, bus, tram in Île-de-FranceIdem
Modalità di pagamentoAddebito mensile tramite RIBIdem
TariffeVedi prezziVedi prezzi