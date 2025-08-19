Se sei il titolare del contratto, la tua fattura Navigo Liberté + è disponibile online ogni mese. Per eseguire questa operazione:

Vai a Il mio spazio > My Navigo Selezionare la voce Navigo Freedom + Active. Nella parte inferiore della pagina, nel blocco di addebito diretto, fai clic su Visualizza la mia cronologia di fatturazione. Scarica la fattura di tua scelta.

Dettagli della fattura

La fattura viene emessa mensilmente (non prima del 5 del mese) e corrisponde al periodo del mese precedente durante il quale hai viaggiato.

Se non hai effettuato alcun viaggio con il tuo pass e non ci sono stati addebiti o note di credito, la fattura sarà nulla e non verrà visualizzata nell'elenco delle fatture.

Puoi visualizzare e accedere alle tue fatture degli ultimi 24 mesi da My Space > My Navigo.

Scarica le fatture

Hai la possibilità di scaricare le tue fatture in formato PDF in qualsiasi momento, per salvarle o stamparle.

Si prega di notare:

Le fatture sono disponibili solo tramite lo spazio personale del titolare. Se il pagatore del contratto è diverso dal titolare, quest'ultimo deve contattare il titolare per visualizzare le fatture.

del titolare. Se il pagatore del contratto è diverso dal titolare, quest'ultimo deve contattare il titolare per visualizzare le fatture. Per un titolare minorenne o un adulto sotto tutela o curatela, il pagatore può richiedere di ricevere la fattura via e-mail contattando l'Agenzia Navigo al numero 09.69.39.22.22 (chiamata senza sovrapprezzo), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 20.

Ottieni maggiori dettagli sulla mia fattura.