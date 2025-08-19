Come posso visualizzare e comprendere la mia fattura?
Se sei il titolare del contratto, la tua fattura Navigo Liberté + è disponibile online ogni mese. Per eseguire questa operazione:
- Vai a Il mio spazio > My Navigo
- Selezionare la voce Navigo Freedom + Active.
- Nella parte inferiore della pagina, nel blocco di addebito diretto, fai clic su Visualizza la mia cronologia di fatturazione.
- Scarica la fattura di tua scelta.
Dettagli della fattura
La fattura viene emessa mensilmente (non prima del 5 del mese) e corrisponde al periodo del mese precedente durante il quale hai viaggiato.
Se non hai effettuato alcun viaggio con il tuo pass e non ci sono stati addebiti o note di credito, la fattura sarà nulla e non verrà visualizzata nell'elenco delle fatture.
Puoi visualizzare e accedere alle tue fatture degli ultimi 24 mesi da My Space > My Navigo.
Scarica le fatture
Hai la possibilità di scaricare le tue fatture in formato PDF in qualsiasi momento, per salvarle o stamparle.
Si prega di notare:
- Le fatture sono disponibili solo tramite lo spazio personale del titolare. Se il pagatore del contratto è diverso dal titolare, quest'ultimo deve contattare il titolare per visualizzare le fatture.
- Per un titolare minorenne o un adulto sotto tutela o curatela, il pagatore può richiedere di ricevere la fattura via e-mail contattando l'Agenzia Navigo al numero 09.69.39.22.22 (chiamata senza sovrapprezzo), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 20.