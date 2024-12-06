Come posso denunciare lo smarrimento o il furto del mio pass Navigo e ottenerne uno nuovo?
Puoi denunciare lo smarrimento o il furto del tuo pass Navigo in diversi modi:
- Online dal tuo spazio personale : accedi a My Space > My Navigo, clicca su "Dichiara lo smarrimento/furto della mia carta", quindi segui le istruzioni. Una volta effettuata la dichiarazione, il tuo vecchio pass Navigo verrà disattivato in modo permanente. Riceverai il tuo nuovo pass entro un massimo di 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi). Sarà già caricato con il tuo contratto Navigo Liberté +.
- Nell'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk.
- Per telefono, contattando l'Agenzia Navigo al numero 09.69.39.22.22 (chiamata senza sovrapprezzo).
Costi di sostituzione
Il tuo pass Navigo sarà sostituito in caso di smarrimento o furto contro il pagamento di una somma forfettaria di 15 € TTC.
- Se fai domanda online o per telefono, questa commissione verrà detratta dalla tua prossima fattura.
- Se si effettua la richiesta presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso lo sportello dei servizi Navigo SNCF, le tasse devono essere pagate immediatamente.
Buono a sapersi
- In caso di smarrimento o furto del tuo pass, i contratti e i pacchetti , nonché i tuoi sconti , saranno ricaricati sul tuo nuovo pass Navigo, ad eccezione del pass Navigo Day. Quest'ultimo non può essere sostituito. Dovrai acquistare un nuovo pass Navigo Day per guidare.
- Il pass Navigo Day può essere rimborsato in conformità con le Condizioni Generali di Vendita e d'Uso (CGUV) in vigore.
- Se sul pass vengono addebitati più contratti o pacchetti , la dichiarazione di smarrimento o furto può essere effettuata online, ma la sostituzione del pass e la ricarica dei biglietti di trasporto devono essere effettuate presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso il banco dei servizi SNCF Navigo.
Attenzione
Tutti i viaggi effettuati con il tuo contratto Navigo Liberté + prima della registrazione della dichiarazione di smarrimento saranno fatturati e dovranno essere pagati.