Come posso monitorare e comprendere i miei consumi?
Dal tuo spazio personale, se sei il titolare del contratto, hai la possibilità diutilizzare i tuoi viaggi effettuati durante il mese in corso (senza identificazione precisa del luogo (*)).
Nella home page di My Space > My Navigo, clicca sull'inserto Navigo Liberté + e poi nel monitoraggio dei consumi.
Visualizza i tuoi viaggi
Puoi visualizzare tutti i tuoi viaggi dal 6 ° giorno (calendario) di quel mese al 5 ° giorno (calendario) del mese successivo.
Monitoraggio dei consumi
Il monitoraggio dei tuoi consumi valutati al momento ''t'', corrisponde al dettaglio dei viaggi interessati:
- Data e ora del viaggio
- Tipo di percorso (*): RER/Metro/Treno, Bus/Tram/Noctilien, RER/Metro/Treno e Bus/Tram/Noctilien in corrispondenza, Roissybus, bus/Noctilien a lunga percorrenza. Vedi maggiori dettagli
- Prezzo unitario (IVA inclusa) del viaggio e importo totale dei viaggi. L'importo totale del monitoraggio dei consumi tiene conto dell'applicazione di eventuali massimali giornalieri.
IMPORTANTE:
- Attenzione, il monitoraggio dei consumi è dato solo a biglietto informativo, dai dati disponibili nel nostro sistema alla data della consultazione. I viaggi finali sono quelli dettagliati nella fattura corrispondente.
- Per qualsiasi richiesta sui tuoi viaggi, ti invitiamo ad attendere fino a quando la fattura non sarà disponibile.
- Il monitoraggio dei consumi non tiene conto dei costi (spese di iscrizione all'abbonamento, servizio post-vendita) e di eventuali crediti.