Come posso monitorare e comprendere i miei consumi?

Aggiornato su 18 aprile 2025

Dal tuo spazio personale, se sei il titolare del contratto, hai la possibilità diutilizzare i tuoi viaggi effettuati durante il mese in corso (senza identificazione precisa del luogo (*)).

Nella home page di My Space > My Navigo, clicca sull'inserto Navigo Liberté + e poi nel monitoraggio dei consumi.

Visualizza i tuoi viaggi

Puoi visualizzare tutti i tuoi viaggi dal 6 ° giorno (calendario) di quel mese al 5 ° giorno (calendario) del mese successivo.

Monitoraggio dei consumi

Il monitoraggio dei tuoi consumi valutati al momento ''t'', corrisponde al dettaglio dei viaggi interessati:

  • Data e ora del viaggio
  • Tipo di percorso (*): RER/Metro/Treno, Bus/Tram/Noctilien, RER/Metro/Treno e Bus/Tram/Noctilien in corrispondenza, Roissybus, bus/Noctilien a lunga percorrenza. Vedi maggiori dettagli
  • Prezzo unitario (IVA inclusa) del viaggio e importo totale dei viaggi. L'importo totale del monitoraggio dei consumi tiene conto dell'applicazione di eventuali massimali giornalieri.

IMPORTANTE:

  • Attenzione, il monitoraggio dei consumi è dato solo a biglietto informativo, dai dati disponibili nel nostro sistema alla data della consultazione. I viaggi finali sono quelli dettagliati nella fattura corrispondente.
  • Per qualsiasi richiesta sui tuoi viaggi, ti invitiamo ad attendere fino a quando la fattura non sarà disponibile.
  • Il monitoraggio dei consumi non tiene conto dei costi (spese di iscrizione all'abbonamento, servizio post-vendita) e di eventuali crediti.