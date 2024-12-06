Il contratto Navigo Liberté + è soggetto solo ad addebito diretto.

Addebito mensile

Il pagatore viene detratto ogni mese per l'importo corrispondente ai viaggi effettuati dal titolare, se diverso, durante il mese precedente (con l'applicazione di eventuali detrazioni, tasse e rimborsi).

Periodo di campionamento

L'addebito diretto viene effettuato tra il 10 e il 20 del mese per la fattura relativa al mese precedente. Il pagatore viene informato in anticipo, via e-mail, dell'importo addebitato.

Se l'importo della fattura è pari a zero (ad esempio, se il titolare della carta non ha effettuato alcun viaggio nel mese precedente), non viene inviata alcuna notifica di addebito diretto.

Accesso alla cronologia dei prelievi

Il pagante può consultare la cronologia degli addebiti diretti accedendo a My Space > My Navigo e seguendo questi passaggi:

Clicca su "Il mio contratto Navigo Liberté +". Seleziona "Visualizza la cronologia dei miei prelievi".

L'addebito diretto per il mese precedente può essere consultato tra il 10 e il 20 del mese successivo.

Dettagli del campionamento

Nella cronologia, il pagatore sarà in grado di vedere le seguenti informazioni per gli ultimi 24 mesi :