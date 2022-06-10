Posso aggiungere altri pacchetti al mio pass Navigo?
Il tuo pass Navigo può ospitare diversi biglietti di trasporto in base alla tua scelta, solo se sono tutte le zone. Infatti, oltre al tuo contratto Navigo Liberté +, puoi sottoscrivere i seguenti pacchetti in tutte le zone:
- Giorno Navigo
- Navigo Mese e Settimana
- Navigo Solidarietà settimana o mese
- Navigo gratuito
- Ametista
ATTENZIONE:
È necessario annullare il contratto Navigo Liberté + o prendere un nuovo pass Navigo per caricare un biglietto non tutte le zone.
Non è possibile caricare gli abbonamenti Navigo imagine R e Navigo Annual sul pass Navigo.