Come parte del contratto Navigo Liberté +, non viene rilasciato alcun certificato.

D'altra parte, il titolare della carta può consultare e scaricare la sua fattura dal suo spazio personale. Gli elementi di fatturazione sono dettagliati nella sezione "Come posso visualizzare e comprendere la mia fattura?". Il titolare della carta e il pagatore hanno anche la possibilità di contattarci per ottenere una copia del contratto Navigo Liberté +. Per fare ciò, possono richiedere: