Posso ottenere un certificato Navigo Liberté + su pass?
Come parte del contratto Navigo Liberté +, non viene rilasciato alcun certificato.
D'altra parte, il titolare della carta può consultare e scaricare la sua fattura dal suo spazio personale. Gli elementi di fatturazione sono dettagliati nella sezione "Come posso visualizzare e comprendere la mia fattura?". Il titolare della carta e il pagatore hanno anche la possibilità di contattarci per ottenere una copia del contratto Navigo Liberté +. Per fare ciò, possono richiedere:
- online, tramite My Space > My Navigo o utilizzando il modulo di contatto
- presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso lo sportello Navigo SNCF Services
- per telefono, contattando l'Agenzia Navigo al numero 09.69.39.22.22 (chiamata senza sovrapprezzo)