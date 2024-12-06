Quali sono le condizioni per beneficiare di una tariffa ridotta?

Aggiornato su 06 dicembre 2024

Il titolare del contratto Navigo Liberté + può beneficiare di una tariffa ridotta se soddisfa uno dei seguenti criteri:

  • Bambini sotto i 10 anni
  • Famiglia numerosa
  • ONAC barra blu singola
  • Tessera di invalidità - Cecità - Necessità di sostegno O Carta di invalidità con la menzione "Cecità" o Mobility Inclusion Card (CMI) con la menzione "cecità" o "bisogno di sostegno - cecità"
  • Solidarietà 50% o Solidarietà 75%

Documenti giustificativi da fornire

Il titolare deve quindi fornire un documento giustificativo conforme all'elenco dei documenti giustificativi:

  • O via Internet collegandosi a My Space > My Navigo
  • O presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso gli sportelli SNCF Navigo Services

Condizioni di validità

La tariffa ridotta si applica dopo la convalida del documento giustificativo al momento dell'abbonamento o il mese successivo se si passa dalla tariffa intera alla tariffa ridotta.

La fine della validità della tariffa ridotta si applica alla fine del mese di validità del documento giustificativo o alla fine del mese di 10 anni per un bambino di età inferiore a 10 anni.

Se il Titolare del Conto rinnova il suo documento giustificativo, la Tariffa Ridotta sarà prorogata.

Attenzione

La cessazione della Tariffa Ridotta comporta l'applicazione automatica della Tariffa Intera.