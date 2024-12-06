Quali sono le condizioni per beneficiare di una tariffa ridotta?
Il titolare del contratto Navigo Liberté + può beneficiare di una tariffa ridotta se soddisfa uno dei seguenti criteri:
- Bambini sotto i 10 anni
- Famiglia numerosa
- ONAC barra blu singola
- Tessera di invalidità - Cecità - Necessità di sostegno O Carta di invalidità con la menzione "Cecità" o Mobility Inclusion Card (CMI) con la menzione "cecità" o "bisogno di sostegno - cecità"
- Solidarietà 50% o Solidarietà 75%
Documenti giustificativi da fornire
Il titolare deve quindi fornire un documento giustificativo conforme all'elenco dei documenti giustificativi:
- O via Internet collegandosi a My Space > My Navigo
- O presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso gli sportelli SNCF Navigo Services
Condizioni di validità
La tariffa ridotta si applica dopo la convalida del documento giustificativo al momento dell'abbonamento o il mese successivo se si passa dalla tariffa intera alla tariffa ridotta.
La fine della validità della tariffa ridotta si applica alla fine del mese di validità del documento giustificativo o alla fine del mese di 10 anni per un bambino di età inferiore a 10 anni.
Se il Titolare del Conto rinnova il suo documento giustificativo, la Tariffa Ridotta sarà prorogata.
Attenzione
La cessazione della Tariffa Ridotta comporta l'applicazione automatica della Tariffa Intera.