Quali sono i vantaggi del contratto Navigo Liberté + dal 1° gennaio 2025?
Con il tuo contratto Navigo Liberté +, beneficiate di diversi vantaggi:
Pagamento in base al consumo
Paghi solo per i viaggi che fai (consumo effettivo).
Perimetro geografico esteso a tutta l'Île-de-France
Navigo Liberté + ti consente di viaggiare su tutta la rete di trasporto pubblico gestita da Île-de-France Mobilités, tra cui:
- Linee della metropolitana in Île-de-France, con una tariffa specifica per l'aeroporto per l'entrata / uscita alla stazione L14 Orly. Vedi la pagina dei prezzi di Navigo Liberté+
- Linee RER/ferroviarie in Île-de-France, con una tariffa specifica per l'aeroporto per entrare/uscire alla stazione RER B Aeroporto-Charles de Gaulle 1 e Aeroporto-Charles de Gaulle 2 TGV (escluso Orlyval).
- Linee di autobus, in accordo con Île-de-France Mobilités e per le quali è applicabile la tariffazione nella regione Ile-de-France.
- La linea RoissyBus, con una tariffa specifica per l'aeroporto.
- Linee di tram e Tzen.
- La funicolare di Montmartre.
- il cavo C1
Facilità d'uso
Salta le code ai punti vendita e ai distributori automatici.
L'unico passo da fare è sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + in un'agenzia o sul sito web di Île-de-France Mobilités. Una volta sottoscritto, non devi più anticipare i tuoi viaggi.
Un ottimo prezzo e collegamenti gratuiti
Prezzi :
- 1,99 € per un viaggio in metro/treno/RER
- 1,60 € per un viaggio in autobus/tram
Collegamenti gratuiti a determinate condizioni :
Se effettui un viaggio in autobus / tram / Noctilien prima o dopo un viaggio RER / Metro, entro 1h30, verrà addebitato solo il viaggio RER / Metro (escluso il tram espresso). Se prendi un autobus entro 1h30 prima o dopo un RER / treno, un altro autobus / tram / Noctilien o una corsa in autobus.
Esempi :
- Bus -> Metro -> Bus :
Prendi un autobus alle 8:00, poi la metropolitana alle 8:20. Uscendo dalla metropolitana, prendi un altro autobus alle 8:45 -> Hai preso l'autobus prima e dopo la metropolitana, quindi ottieni due volte la connessione gratuita. Paghi solo il prezzo di un viaggio.
- Andata e ritorno in autobus :
Prendi l'autobus alle 10 del mattino per andare a fare shopping. Alle 11:05, prendi un autobus della stessa linea, nella direzione opposta -> Hai fatto un viaggio di andata e ritorno. Paghi per due corse.
- Metro -> Tram -> Metro: Prendi la metropolitana alle 16:30 per raggiungere una stazione del tram. Sali sul tram alle 16:45. Prendi una seconda metropolitana alle 17:30 -> Hai preso il tram dopo la metropolitana, quindi beneficia della connessione gratuita. Quando hai convalidato nella seconda metropolitana, hai iniziato un nuovo viaggio. Quindi paghi per due viaggi.
L'importo totale dei tuoi viaggi è limitato al prezzo del giorno Navigo, ad eccezione dei viaggi nelle aree aeroportuali e RoissyBus. Vedi i dettagli dei prezzi
Tempo massimo consentito per un singolo viaggio
- Viaggio bus/tram : 1h30
- Metro/RER/treno/tram espresso : 2h00