Quando ho diritto alla rizonizzazione sul mio pacchetto?
Il pass Navigo Month 2-3, 3-4 e 4-5 beneficia della "dezonage", ovvero della possibilità di viaggiare in tutta la regione, indipendentemente dalle zone sottoscritte:
- Sabato dalle 0:00 alla domenica fino alle 23:59,
- festivi dalle 0:00 alle 23:59
- dal 15 luglio alle ore 0:00 al 15 agosto alle ore 23:59
- e durante le brevi vacanze scolastiche della zona C (Ognissanti, Natale, inverno e primavera) il giorno successivo al giorno di fine delle lezioni dalle 0:00 alle 23:59 del giorno precedente il giorno di ripresa delle lezioni, come definito dal Ministero della Pubblica Istruzione.
I pacchetti Navigo Semaine non sono dezonati, le zone sottoscritte devono essere rispettate.