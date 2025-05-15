Come sottoscrivere un abbonamento a un Park and Ride?
Il servizio Park and Ride opera su abbonamento. Puoi caricare il tuo abbonamento sul tuo pass Navigo, che ti consentirà quindi di accedere al tuo Park and Ride. L'abbonato beneficia di un posto garantito per la sua auto in uno spazio pulito e sicuro (con guardia e videosorveglianza).
Per abbonarsi a un Park and Ride, è necessario visitare il sito Web del gestore del Park and Ride in questione. Puoi trovare qui la mappa e l'elenco dei Parcs Relais d'Île-de-France.