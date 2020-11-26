Cos'è un Park and Ride etichettato?
I Park and Ride sono parcheggi situati vicino alle stazioni per consentire ai viaggiatori di raggiungere più facilmente le stazioni vicino alle loro case e quindi utilizzare i mezzi pubblici per il resto del loro viaggio.
I Park and Ride certificati garantiscono diversi servizi ai viaggiatori, con:
- Un posto garantito;
- Un requisito di sicurezza (dispositivi anti-intrusione e anti-parcheggio selvaggio, protezione video, ecc.);
- Spazi riservati a persone con mobilità ridotta, veicoli a due ruote, car-sharing e carpooler;
- Punti di ricarica per veicoli elettrici.