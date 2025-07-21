Quali tipi di abbonamenti al Bike Park sono offerti?

Gli abbonamenti variano a seconda del parcheggio, ma almeno sono disponibili le seguenti formule:

  • Annuale : gratuito* o 30 euro
  • Mensile : gratuito* o 10 euro
  • Settimanale : gratuito* o 4 euro (solo per i parcheggi per biciclette parigini per ora)
  • Giornaliero**: Gratuito* o 2 euro

(*) Solo per i possessori di un abbonamento annuale Navigo
(**) Alcuni parcheggi possono anche offrire un pass giornaliero, a seconda della loro disponibilità e configurazione.