Quali tipi di abbonamenti al Bike Park sono offerti?
Gli abbonamenti variano a seconda del parcheggio, ma almeno sono disponibili le seguenti formule:
- Annuale : gratuito* o 30 euro
- Mensile : gratuito* o 10 euro
- Settimanale : gratuito* o 4 euro (solo per i parcheggi per biciclette parigini per ora)
- Giornaliero**: Gratuito* o 2 euro
(*) Solo per i possessori di un abbonamento annuale Navigo
(**) Alcuni parcheggi possono anche offrire un pass giornaliero, a seconda della loro disponibilità e configurazione.