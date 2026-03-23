Non posso beneficiare dell'abbonamento gratuito a un parcheggio per biciclette Île-de-France Mobilités anche se ho un abbonamento annuale Navigo
Prima di tutto, si prega di verificare che
- Il tuo pass annuale per il trasporto pubblico (Navigo Annual, Imagine R student, Imagine R school, Senior) è ancora valido e non è stato annullato o sospeso.
- Il tuo abbonamento Navigo è ben associato al tuo spazio Île-de-France Mobilités. Altrimenti associati qui
- Per sottoscrivere un abbonamento Parking Vélos, è necessario accedere all'account Île-de-France Mobilités Connect del titolare del pacchetto.
L'abbonamento non può essere effettuato dall'account di un'altra persona (nemmeno il pagatore del pacchetto).
Esempio: se un pass Imagine'R è sottoscritto dall'account di un genitore, il bambino titolare del pacchetto Imagine'R deve creare o connettersi al proprio account Île-de-France Mobilités Connect per sottoscrivere l'abbonamento Parking Vélos.