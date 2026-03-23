Il mio pass Navigo non viene riconosciuto dal lettore del Parking Vélos, cosa devo fare?
Alcuni vecchi modelli di pass Navigo potrebbero non essere compatibili con i lettori del parcheggio per biciclette. Se il tuo pass non viene riconosciuto, puoi:
- sostituire il pass Navigo per ottenere un supporto compatibile più recente;
- utilizzare un altro supporto, ad esempio un pass Navigo Easy;
- Utilizzare il telefono come supporto se l'apparecchiatura è compatibile.
Per sostituire il tuo pass Navigo, puoi farlo dal tuo account Île-de-France Mobilités o da un punto vendita autorizzato.