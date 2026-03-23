Non riesco ad accedere a un parcheggio per biciclette Île-de-France Mobilités con il mio pass Navigo
Se hai problemi ad accedere ai parcheggi Vélo Île-de-France Mobilités, verifica innanzitutto che:
- Il tuo abbonamento Parking Vélo Île-de-France Mobilités è sempre valido collegandoti al tuo spazio Île-de-France Mobilités Connect. Il tuo abbonamento potrebbe effettivamente essere scaduto o, se beneficia dell'abbonamento gratuito, il tuo abbonamento potrebbe essere stato sospeso se il pacchetto Navigo che ti consente di beneficiare dell'accesso gratuito non è più valido;
- il tuo pass Navigo utilizzato al momento della sottoscrizione del Parcheggio Biciclette è sempre lo stesso e non è stato smarrito/rubato.
Se il problema persiste, contatta il Servizio Clienti del tuo Parcheggio Biciclette scrivendo tramite il modulo di contatto o chiamando il numero indicato nel tuo spazio Île-de-France Mobilités Connect.