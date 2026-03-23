I parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités possono essere due tipi di parcheggi per biciclette vicino alle stazioni ferroviarie e alle stazioni dell'Île-de-France:

Parcheggi per biciclette ad accesso libero (gratuiti) riparati da un tetto, con un sistema di sospensione delle biciclette in 3 punti (cerchi o rastrelliere), che consente il parcheggio sicuro della tua bici;

Parcheggi per biciclette chiusi e sicuri, accessibili su abbonamento

Tutti gli armadietti e alcuni dei cerchi protetti beneficiano anche della videoprotezione. Alcuni armadietti offrono anche prese di ricarica per e-bike, armadietti e / o altri piccoli servizi come pompe di gonfiaggio, mini kit di attrezzi e un supporto di riparazione.

Per ulteriori informazioni, visitare https://idf-mobilites.fr/parking-velos