Per gli abbonamenti annuali e mensili, è necessario un Navigo Pass per abbonarsi e accedere ai parcheggi per biciclette:

Pass Navigo personalizzato*

Navigo Discovery Pass

Navigo Easy pass: si noti che non tutti i parcheggi per biciclette accettano ancora il pass Navigo Easy cartone

Navigo pass dematerializzato su smartphone: si noti che non tutti i parcheggi per biciclette accettano ancora questo tipo di pass Navigo

Per scoprire quale supporto hai, vai a questa domanda: Come faccio a sapere quale supporto ho? | Île-de-France Mobilités

Se non si dispone di un pass Navigo, è possibile ottenere un pass Navigo Easy o Discovery presso un Navigo Box (vedi mappa).

Per gli abbonamenti giornalieri o settimanali, è possibile abbonarsi e accedere ai parcheggi per biciclette tramite un pass Navigo (stesso tipo degli abbonamenti annuali e mensili) o tramite un codice di accesso (funzionalità accessibile solo in alcuni parcheggi per biciclette), consentendo così agli utenti occasionali di accedere ai parcheggi per biciclette, anche senza un pass Navigo.