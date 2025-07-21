La mia bici è stata rubata da un parcheggio Vélo Île-de-France Mobilités, cosa devo fare?
- Presentare una denuncia alla polizia
- Avvicinati alla stazione di polizia più vicina e presenta una denuncia per il furto della tua bicicletta. La presentazione di un reclamo è un passo essenziale non solo per avviare un'indagine, ma anche per eventuali ulteriori passi con la tua assicurazione.
- Puoi completare questa procedura online: Home - Reclamo online
- Se la tua bici è contrassegnata (Bicycode, Paravol, Recobike, ecc.), puoi anche contattare il tuo operatore di marcatura per dichiararla rubata. Se non sai chi è l'operatore di marcatura, inserisci semplicemente il numero di identificazione sul sito web APIC che ti dirà quale operatore è interessato.
- Segnala il tuo sinistro al tuo assicuratore
Se hai un'assicurazione bici (specifica o tramite la tua assicurazione sulla casa se il furto è avvenuto a casa) contatta il tuo assicuratore il prima possibile.