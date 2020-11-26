FAQ: Navigo Pass annualeÀ propos du passe Navigo AnnuelCos'è l'abbonamento annuale Navigo?Posso prestare il mio abbonamento annuale Navigo?Conditions et obtentionQuali sono le condizioni per ottenere un abbonamento annuale Navigo?Dove posso acquistare un abbonamento annuale Navigo? A quale costo?Cosa succede se non ho ricevuto il mio abbonamento annuale Navigo?Non ho ancora ricevuto il mio abbonamento annuale Navigo, sarò rimborsato se acquisto i biglietti?Titres et utilisation du passeCome posso caricare i biglietti sul mio abbonamento annuale Navigo?Come posso controllare i miei biglietti sul mio abbonamento annuale Navigo?Problèmes, perte et remplacementIl mio abbonamento annuale Navigo è danneggiato, posso sostituirlo?Cosa succede se il mio abbonamento annuale Navigo non funziona più?Ho smarrito/rubato il mio abbonamento annuale Navigo, quali passi devo compiere?Cosa devo fare se vengo avvisato della fine della validità del mio abbonamento annuale Navigo?Voyager sans son passeHo dimenticato il mio abbonamento annuale Navigo, come viaggio?