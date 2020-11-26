FAQ: Navigo Discovery PassÀ propos du passe Navigo DécouverteCos'è il Navigo Discovery Pass?Posso prestare il mio pass Navigo Discovery?Quali sono le condizioni per ottenere un pass Navigo Discovery?Titres et chargementQuali biglietti di trasporto posso caricare sul mio pass Navigo Discovery?Come posso caricare i biglietti sul mio Navigo Discovery Pass?Come posso controllare i miei biglietti sul mio pass Navigo Discovery?Problèmes, perte et remplacementIl mio pass Navigo Discovery è danneggiato, posso sostituirlo?Ho perso/rubato il mio pass Navigo Discovery, quali passi devo fare?Cosa succede se il mio pass Navigo Discovery non funziona più?Voyager sans son passeHo dimenticato il mio pass Navigo Discovery, come viaggio?