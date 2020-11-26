FAQ: Navigo Easy PassÀ propos du passe Navigo EasyCos'è il pass Navigo Easy?Posso prestare il mio pass Navigo Easy?Cosa succede se viaggio in gruppo o in famiglia?Obtenir un passe Navigo EasyQuali sono le condizioni per ottenere un pass Navigo Easy?Dove posso ottenere un pass Navigo Easy? A quale costo?Titres et chargementQuali biglietti di trasporto posso caricare sul mio pass Navigo Easy?Come posso caricare i biglietti sul mio pass Navigo Easy?Come posso controllare i miei biglietti sul mio pass Navigo Easy?Perché non riesco ad acquistare un biglietto sul mio pass Navigo Easy?Problèmes, perte et remplacementIl mio pass Navigo Easy è danneggiato, posso sostituirlo?Ho smarrito/rubato il mio pass Navigo Easy, quali passi devo fare?Mi è stato addebitato un biglietto sul mio pass Navigo Easy, anche se non l'ho convalidato!Voyager sans son passeHo dimenticato il mio pass Navigo Easy, come viaggio?